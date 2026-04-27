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Amazon-Aktie wenig beeindruckt: US-Riese eröffnet neue Verteilzentren in Cottbus und Dahlewitz

28.04.26 07:37 Uhr
Amazon greift an: Neue Mega-Standorte für schnellere Lieferungen - Aktie an der NASDAQ unbeeindruckt | finanzen.net

Amazon baut sein Logistiknetz in Brandenburg aus: In Cottbus und Dahlewitz an der Berliner Stadtgrenze eröffnet der Online-Versandhändler zwei neue Verteilzentren.

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Dort werden die ankommenden Pakete entladen, sortiert und für die Auslieferung an die Kunden auf Zustellfahrzeuge verteilt.

Im September soll an der Autobahn 15 bei Cottbus ein Verteil-Standort mit rund 7.700 Quadratmetern Fläche und etwa 70 Mitarbeitern den Betrieb aufnehmen, wie das Unternehmen ankündigte. Das Zustellgebiet umfasse auch Südbrandenburg und Teile Nordsachsens. Im Oktober folgt ein weiteres Zentrum in Dahlewitz nahe Berlin - es soll mit rund 15.500 Quadratmetern doppelt so groß sein.

Die Lieferung an die Kunden solle damit beschleunigt werden, so Amazon. Für die Zustellung werden demnach bei lokalen Lieferpartnern zusätzlich etwa 200 Fahrer in Cottbus und 150 in Dahlewitz zuständig sein.

Amazon hat bereits drei Verteilzentren in Brandenburg: in Hoppegarten, Werder (Havel) und Schönefeld. An den Logistikstandorten in Brandenburg sind nach Angaben des Unternehmens bislang mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Verteilnetz für die Paketzustellung baut Amazon auch in anderen Bundesländern aus - mit neuen Standorten in Ettenheim (Baden-Württemberg), Kassel (Hessen) und Salzgitter (Niedersachsen).

In der Verwaltung - also bei Bürojobs - streicht der weltgrößte Onlinehändler Tausende Stellen, wie der Konzern am Hauptsitz in Seattle angekündigt hatte. Er begründete dies mit dem Abbau von Hierarchieebenen und Bürokratie sowie mit dem wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Inwiefern Arbeitsplätze in Deutschland von Kürzungen betroffen sind, war bislang unklar.

Nachbörslich zeigt sich die Amazon-Aktie an der NASDAQ 0,23 Prozent höher bei 261,73 US-Dollar.

COTTBUS (dpa-AFX)

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Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

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