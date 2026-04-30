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Logistikverkauf

Kurssprung bei ASOS-Aktie wegen Verkauf von Logistikzentrum

11.05.26 11:11 Uhr
ASOS-Aktie fester: Verkauf von Logistikzentrum treibt Kurs an | finanzen.net

ASOS erwartet aus dem Verkauf seines Logistikzentrums in Lichfield einen Nettoerlös von mindestens 66 Millionen Pfund.

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ASOS plc
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ASOS-Aktien (ASOS) sind am Montag wegen einer positiven Überraschung beim Verkauf eines Logistikzentrums hoch geschnellt. Der britische Online-Modehändler verkauft die Einrichtung in der englischen Stadt Lichfield an die Supermarktkette Marks Spencer. Dies sorgte dafür, dass der Kurs am Morgen um 13,79 Prozent auf 2,48 GBP anzog. Die Titel des Käufers gaben dagegen um 0,37 Prozent auf 3,31 GBP nach.

Die positive Reaktion der Asos-Anleger fußt wohl darauf, dass die Vereinbarung zu einem signifikanten einmaligen Vorsteuergewinn führen wird. In einem Kommentar der US-Bank JPMorgan hieß es, dass Gespräche über den Verkauf zwar bekannt seien, Investoren bislang aber nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gerechnet hätten, was nennenswerte Erlöse betrifft.

Asos erwartet nun aber laut Mitteilung einen Nettoerlös von mindestens 66 Millionen Pfund.

/tih/zb

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

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