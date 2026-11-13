Logistri Fastighets Registered A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

13.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,04 Prozent auf 55,2 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich auf 0,76 SEK gegenüber 0,480 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Logistri Fastighets Registered A präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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