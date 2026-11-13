Logistri Fastighets Registered B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Logistri Fastighets Registered B hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Logistri Fastighets Registered B 0,480 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Logistri Fastighets Registered B 55,2 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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