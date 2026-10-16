LOGOS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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LOGOS lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -186,15 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LOGOS ein EPS von -135,810 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat LOGOS 6,06 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,22 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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