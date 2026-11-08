Lojas Renner legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Lojas Renner hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lojas Renner noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 685,6 Millionen USD – ein Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lojas Renner 654,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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