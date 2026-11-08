Lojas Renner legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

08.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 685,6 Millionen USD – ein Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lojas Renner 654,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lojas Renner noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 USD in den Büchern gestanden.

Lojas Renner hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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