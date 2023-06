Lokführer-Gewerkschaft GDL will Tarifforderungen verkünden

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) verkündet am Montag in Berlin (15.30 Uhr), mit welchen Forderungen sie im Herbst in die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn ziehen will. Vor der Pressekonferenz will die Gewerkschaft ihre Mitglieder über die Forderungen informieren. "Neben dem langerprobten Weg über Tarifverhandlungen werden wir auch eine Weggabelung aufzeigen, wie die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitglieder nachhaltig verbessert werden können", teilte die GDL vorab mit.

Bei der Deutschen Bahn werden gut 8000 Beschäftigte nach den mit der GDL ausgehandelten Tarifverträgen bezahlt. Die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ist bei dem bundeseigenen Konzern deutlich stärker vertreten. Die GDL hat in den vergangenen Jahren mit ihrem harten Auftreten in Verhandlungen und großer Streikbereitschaft aber immer wieder auf sich aufmerksam gemacht und den Bahnverkehr empfindlich gestört.

Bis Ende Oktober gilt für die GDL noch eine Friedenspflicht bei der Deutschen Bahn, danach sollen die Verhandlungen beginnen.

Aktuell verhandelt die DB mit der EVG über ein neues Tarifwerk. Die EVG fordert für gut 180 000 Beschäftigte 650 Euro mehr pro Monat und bei den oberen Lohngruppen ein Plus von 12 Prozent. Die Laufzeit soll nach Gewerkschaftsvorstellung bei zwölf Monaten liegen. Die Bahn hat bisher prozentuale Erhöhungen in zwei Schritten, 2850 Euro Inflationsausgleichsprämie und eine Laufzeit von 24 Monaten vorgeschlagen./nif/DP/mis