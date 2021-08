Lokführergewerkschaft GDL droht mit weiterem Streik

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Ende des Bahnstreiks hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit weiteren Arbeitskampfmaßnahmen gedroht, sollte die Deutsche Bahn unverändert bei ihrem Tarifangebot bleiben. Einen konkreten Termin für einen zweiten Streik nannte die Gewerkschaft allerdings nicht. Der erste Streik sei ein "großer Erfolg" gewesen, erklärte GDL-Chef Claus Weselsky.

Er kritisierte zudem die Bundesregierung für ihre Parteinahme in den Tarifstreik für das staatseigene Unternehmen Deutsche Bahn. Verkehrs-Staatssekretär Enak Ferlemann (CSU), der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, provoziere damit einen weiteren Streik. Ferlemann hatte zuvor gesagt, dass er von einer längeren Tarifauseinandersetzung ausgehe, weil die GDL für "politische Ziele" streike, "für die man eigentlich nicht streiken darf in Deutschland".

"Ich halte es für unanständig, wenn dieser Parteikollege solche Ausführungen macht und (…) damit das Management der Deutschen Bahn stärkt und damit weitere Arbeitskampfmaßnahmen auf dem Rücken von Bahnkunden provoziert", kritisierte Weselsky." Das ist nicht nur unanständig, sondern das ist der klare Versuch, eigenes Versagen zu vertuschen."

Der Deutschen Bahn warf er Missmanagement vor, das zu den hohen Verlusten des Unternehmens geführt habe. Um einen weiteren Streik zu vermeiden, reiche das Tarifangebot der Deutschen Bahn nicht aus.

"Entweder es kommt ein verbessertes Angebot auf den Tisch oder wir lassen erneut die Züge in diesem Jahr stehen", drohte Weselsky. Aktuell gebe es eine "Eiszeit" zwischen der Bahn und der GDL. Er kündigte zudem eine Protestkundgebung für den kommenden Dienstag in Berlin vor dem Bahn-Tower am Potsdamer Platz an. Danach werde es lediglich eine "sehr kurze Zeit" dauern, bis die zweite Streikwelle beginne.

Die Deutsche Bahn erklärte zum Ende der ersten Streikwelle, dass mehrere Millionen Menschen von dem Arbeitskampf betroffen waren. An normalen Tagen nutzen täglich rund 4,6 Millionen Fahrgäste die Züge des Nah- und Fernverkehrs der DB.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2021 06:10 ET (10:10 GMT)