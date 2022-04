London bleibt Start-up-Hauptstadt in Europa - Studie

FRANKFURT (Dow Jones)--Für alle großen Start-up-Standorte in Europa war 2021 ein Rekordjahr. Risikokapitalinvestitionen im Wert von 88,1 Milliarden Euro flossen an europäische Jungunternehmen, 141 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Wirtschaftsberatung EY in ihrem "Startup Barometers Europa" ermittelt hat. Auch die Zahl der Finanzierungsrunden erhöhte sich demnach und stieg um 25 Prozent auf fast 8.400. Die Start-up-Hauptstadt Europas blieb mit 1.557 Finanzierungsrunden London vor Berlin (503 Deals), Paris (467), Barcelona (201), Zürich (197) und Stockholm (196). Erfreulich: Neben Berlin schafft es mit München (170 Transaktionen) eine zweite deutsche Stadt ins Top-10-Ranking.

April 08, 2022