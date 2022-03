London: Einsatz russischer Söldner in Ukraine wahrscheinlich

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung hält einen Einsatz russischer Söldner bei der Invasion in die Ukraine für wahrscheinlich. Das teilte das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag mit. Die Briten gehen demnach von engen Kontakten zwischen Moskau und privaten russischen Militärunternehmen aus.

Angesichts deren Aktivitäten in anderen Ländern zeigte sich das britische Ministerium besorgt. "Private russische Militärunternehmen wurden in mehreren Ländern wie Syrien, Libyen und der Zentralafrikanischen Republik für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht, während sie für den russischen Staat im Einsatz waren", heißt es in der Mitteilung./cmy/DP/eas