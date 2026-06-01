DAX24.979 +0,2%Est506.321 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2800 +1,8%Nas26.378 +1,4%Bitcoin55.667 -0,6%Euro1,1476 -0,2%Öl76,81 -2,4%Gold4.249 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX volatil - unter 25.000 Punkten -- US-Börsen fest -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- Oracle, Microsoft, SpaceX, Nebius, Amazon, Lufthansa, TUI, VW im Fokus
Top News
Aktien von Mercedes & Co. unter Druck: Autobranche leidet weiter unter BMW-Gewinnwarnung Aktien von Mercedes & Co. unter Druck: Autobranche leidet weiter unter BMW-Gewinnwarnung
Airbus-Aktie auf Viermonatshoch: Kepler Cheuvreux hebt Empfehlung auf "Buy" an Airbus-Aktie auf Viermonatshoch: Kepler Cheuvreux hebt Empfehlung auf "Buy" an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

London: Liefern Ukraine bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen

18.06.26 15:27 Uhr

LONDON/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Großbritannien will der Ukraine bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen liefern. Hinzu kommen 350 Luftabwehrraketen und Radarsysteme. Das kündigte der britische Verteidigungsminister Dan Jarvis bei einem Treffen der Nato-Außenminister und Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel an. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm an der Runde teil.

Finanziert wird das gut 750 Millionen Pfund (rund 865 Millionen Euro) schwere Paket durch einen Kredit, der mit den Erlösen aus eingefrorenem russischen Vermögen gegenfinanziert wird.

Russland soll unter Druck gesetzt werden

"Dieses Paket von Drohnen, Luftabwehrraketen und Radar-Systemen wird dabei helfen, unschuldige Menschen in der Ukraine vor Putins Sperrfeuer aus Drohnen und Raketen zu schützen", sagte Jarvis einer Mitteilung zufolge.

Die Ukraine konnte mit Hilfe von Drohnen zuletzt erhebliche Erfolge im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg verzeichnen. Die westlichen Unterstützer des Landes wollen Russland nun zusätzlich unter Druck setzen, in der Hoffnung, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin auf Verhandlungen über ein Ende des Kriegs einlässt./cmy/DP/men