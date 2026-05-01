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London will sich an Ukraine-Kredit der EU beteiligen

04.05.26 09:42 Uhr

LONDON/ERIWAN (dpa-AFX) - Großbritannien will sich an dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen der EU für die Ukraine beteiligen. Der "EU-Kredit, an dem wir eine Beteiligung diskutieren", verschaffe der Ukraine die Fähigkeiten, "die sie im fünften Jahr dieses Konflikts dringend benötigt", sagte Premierminister Keir Starmer bei seiner Ankunft beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der armenischen Hauptstadt Eriwan der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Die Europäische Union hatte den Weg für den Kredit über 90 Milliarden Euro im April freigemacht. In welchem Umfang sich die Briten, die im Januar 2020 aus der EU ausgetreten waren, beteiligen wollen, blieb zunächst offen. Die britische Labour-Regierung strebt seit Beginn ihrer Amtszeit eine engere Beziehung zur EU an. Der jetzige Schritt sei mit Blick darauf ein Schritt in die richtige Richtung, sagte Starmer demnach./pba/DP/zb