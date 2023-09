Londoner Flughafen Gatwick streicht Dutzende Flüge

Erneut Streiks am Flughafen Brüssel-Charleroi

Probleme bei Ryanair in Großbritannien trafen 63.000 Passagiere - Ryanair-Aktie im Plus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Airbus-Aktie dreht ins Plus: Airbus ernennt neuen Chef für Geschäft mit Zivilflugzeugen und meldet Großauftrag von Air France-KLM

Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

Heute im Fokus

Merck-Konzern investiert in zwei neue mRNA-Produktionsstätten. Apple legt offenbar Software-Update für iPhone 12 vor. Air France-KLM bestellt 50 Airbus A350. Solarstrom für Elektroautos: Neues Förderprogramm startet. WACKER CHEMIE investiert in Ausbau Spezialsilikon-Produktion in China. Nordex erhält Auftrag über 30 MW aus Rumänien.