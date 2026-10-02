Longduoduo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

02.10.26 06:35 Uhr

Longduoduo veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 32,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,020 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Longduoduo ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD vermeldet.

Umsatzseitig standen 1,82 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 57,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Longduoduo 4,26 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net