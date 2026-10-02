DAX 24.939 -1,0%ESt50 6.175 -1,5%MSCI World 4.894 -0,2%Top 10 Crypto 11,63 +4,8%Nas 26.872 +0,0%Bitcoin 77.101 +2,2%Euro 1,1253 +0,1%Öl 102,3 -0,0%Gold 4.182 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Longduoduo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Longduoduo veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 32,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,020 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Longduoduo ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD vermeldet.

Umsatzseitig standen 1,82 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 57,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Longduoduo 4,26 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Werbung

Longduoduo Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Longduoduo nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.