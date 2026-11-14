Longeveron A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Longeveron A gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,29 Prozent präsentiert.
Redaktion Finanzen.net
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