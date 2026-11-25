Longevity Health: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Longevity Health hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,830 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,91 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,4 Millionen USD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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