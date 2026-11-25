Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,91 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,4 Millionen USD gelegen.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Longevity Health hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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