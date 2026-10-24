Longyan Kaolin Clay A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Longyan Kaolin Clay A gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Longyan Kaolin Clay A 0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66,2 Millionen CNY – ein Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Longyan Kaolin Clay A 60,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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