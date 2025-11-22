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Lotterycom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

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Lotterycom hat sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,92 USD gegenüber -4,610 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 97,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,780 USD. Im Vorjahr waren -32,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,56 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 47,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,07 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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