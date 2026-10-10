Lotus Chocolate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

10.10.26 06:35 Uhr

Umsatzseitig standen 914,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 43,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lotus Chocolate 1,60 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,96 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lotus Chocolate ein EPS von 1,12 INR in den Büchern gestanden.

Lotus Chocolate hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lotus Chocolate

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lotus Chocolate

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung