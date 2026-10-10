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Lotus Chocolate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lotus Chocolate Co Ltd Dematerialised
564.70 -96.00 -14.53 %
Charts | News | Analysen

Lotus Chocolate hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,96 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lotus Chocolate ein EPS von 1,12 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 914,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 43,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lotus Chocolate 1,60 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

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