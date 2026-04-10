LOTUS TECHNOLOGY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LOTUS TECHNOLOGY hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LOTUS TECHNOLOGY ein EPS von -0,660 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 163,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 39,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 269,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,720 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 519,63 Millionen USD, gegenüber 923,76 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 43,75 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net