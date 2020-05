Louis Tannyeres, ehemaliger Senior Fellow bei Texas Instruments, zum EVP of Engineering bei Kalray ernannt

Aktien in diesem Artikel KALRAY 18,40 EUR

Kalray (Euronext Growth Paris: FR0010722819 – ALKAL) (Paris:ALKAL), ein Vorreiterunternehmen im Bereich von Prozessoren für neue intelligente Systeme, meldet, dass Louis Tannyeres zum Executive Vice President of Engineering ernannt wurde. Mit mehr als Jahren Erfahrung beim Design fortgeschrittener Halbleiterlösungen in verschiedenen Führungspositionen bei großen Halbleiterunternehmen bringt Louis Tannyeres wertvolle Erfahrung bei der Umsetzung von Produkt-Roadmaps, Industrialisierung von Produkten in hohen Volumen und Lieferung optimierter Lösungen für die Kunden von KALRAY mit zu seinem neuen Unternehmen.

Louis Tannyeres begann seine Laufbahn 1980 bei Texas Instruments (TI). Er war maßgeblich am Erfolg des Wireless-Geschäftsbereichs von TI mit einem Umsatz von mehreren Milliarden US-Dollar beteiligt. Insbesondere entwickelte er das weltweit erste digitale Baseband-SoC ("System-on-Chip"), das einen DSP-("Digital Signal Processor")-Kern, einen Mikrocontroller und eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC) in einer einzigen Matrize integrierte, sich zur Architektur erster Wahl für Mobiltelefone entwickelte und in Milliarden von verkauften Geräten eingesetzt wurde. Er war einer der Haupterfinder des OMAP™ Anwendungsprozessors für Smartphones, einer einzigartigen fortgeschrittenen Prozessorarchitektur, die von den größten Mobiltelefonunternehmen weltweit übernommen wurde. Aufgrund seiner außerordentlichen technischen Beiträge bei TI wurde Tannyeres zu einem von nur sechs Senior Fellows im gesamten Unternehmen ernannt. Nach seiner Zeit bei TI war Louis Tannyeres Principal Fellow, Chief Chip Architect and Head of System Silicon Development bei ST-Ericsson.

"Louis ist eine tolle Ergänzung des Führungsteams bei Kalray. Er bringt unglaublich viel Erfahrung bei der Leitung von Designteams zur Entwicklung und Industrialisierung fortgeschrittener Prozessorlösungen für große Halbleiterunternehmen mit", so Eric Baissus, CEO von Kalray. "Darüber hinaus ist er eine einzigartige Führungskraft und ein Vorbild für seine Teams. Ich bin mir sicher, dass Louis maßgeblich daran beteiligt sein wird, FuE bei Kalray auf die nächste Stufe zu bringen."

"Ich verfolge die Entwicklung von Kalray schon seit einiger Zeit und bin von der innovativen Architektur und den einzigartigen Funktionen von Coolidge™ für neue intelligente Systeme beeindruckt", sagte Louis Tannyeres. "Ich freue mich sehr darauf, bei Kalray mitzuarbeiten und zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen."

In seiner neuen Rolle wird Tannyeres den Teams für Hardwaredesign und -tests, Platinendesign, Engineering und Industrialisierung vorstehen und direkt dem CEO unterstellt sein. Er wird sich auf das Design von Coolidge™ und die Weiterentwicklungen der Plattform konzentrieren, um die Ziele des Unternehmens für die Märkte Rechenzentrum und Automobil zu unterstützen.

Als erfahrener Segler, der bereits schon fünf Mal an der Solitaire du Figaro, einer berühmten Solo-Segelregatta mit mehreren Etappen teilgenommen hat, wird Tannyeres den Kurs halten und bei Kalray in seinem neuen Aufgabenbereich seine Hartnäckigkeit und umfassende Erfahrung beisteuern.

ÜBER KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris – FR0010722819 – ALKAL) ist der Vorreiter im Bereich Prozessoren für neue intelligente Systeme. Als wahrhaft bahnbrechende Technologie sind "intelligente" Prozessoren künftig imstande, unverzüglich und auf intelligente Weise einen sehr großen Informationsfluss zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und in Echtzeit mit der Umwelt zu interagieren. Diese intelligenten Prozessoren werden in wachstumsstarken Sektoren umfassend eingesetzt, wie etwa in Computernetzwerken (intelligenten Rechenzentren) der neuen Generation, autonomen Fahrzeugen, medizinischen Geräten sowie in Drohnen und Robotern. Das Angebot von Kalray umfasst Prozessoren sowie Komplettlösungen (elektronische Platinen und Software). 2008 als Abspaltung von CEA ("Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives", französisches Kommissariat für Atomenergie und alternative Energien) gegründet, bedient Kalray ein breites Kundenspektrum, darunter Serverhersteller, Integratoren intelligenter Systeme und Hersteller von Verbrauchsgütern, einschließlich Autoherstellern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kalrayinc.com

