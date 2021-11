Die amerikanische Baumarktkette Lowe’s Companies Inc. (ISIN: US5486611073, NYSE: LOW) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 80 US-Cents je Anteilsschein ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 2. Februar 2022 (Record day: 19. Januar 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,20 US-Dollar ausgeschüttet. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 236,32 US-Dollar (Stand: 12. November 2021) 1,35 Prozent. Seit dem Börsengang im Jahr 1961 hat Lowe’s jedes Jahr eine Dividende ausbezahlt. Seit über 25 Jahren in Folge wird die Dividende angehoben.

Im zweiten Quartal 2021 (30. Juli 2021) betrug der Umsatz des Unternehmens 27,57 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 27,30 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 3,02 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,83 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 18. August 2021 mitgeteilt wurde.

Lowe’s Companies ist 1946 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Mooresville, im US-Bundesstatt North Carolina. Lowe’s betreibt insgesamt über 2.200 Baumärkte in den USA und Kanada und ist nach Home Depot die zweitgrößte Baumarktkette der USA. Es werden über 300.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 47,23 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 163,64 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. November 2021) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de