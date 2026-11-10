LPKF Laser: Bekommt die Aktie noch die zweite Luft?

Nach der gesenkten Prognose sind auch die Neunmonatszahlen von LPKF Laser erwartungsgemäß schwach ausgefallen. Ein Geschäftsbereich wuchs dennoch – und gerade an ihm hängt, ob die Aktie die Erholung im Technologiesektor noch mitmacht.

Die Wahlniederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen in den USA hat Aktien aus dem Halbleiter- und KI-Umfeld mächtig unter Druck gebracht. Investoren rechnen nun mit mehr Gegenwind, unter anderem beim Bau von Rechenzentren. Klar ist aber auch, dass selbst durch die neuen Machtverhältnisse nicht über Nacht der Strom abgestellt wird – und so gab es zuletzt einen kräftigen Rebound im Technologiesektor. Allerdings sollten Anleger gerade bei Halbleiter- und KI-Aktien besser noch genauer hinschauen.

Projektverschiebungen belasten das Zahlenwerk

Dabei helfen wir gerne: Eine Aktie mit viel Fantasie, aber mit zuletzt stark rückläufigen Umsätzen und Erträgen ist beispielsweise LPKF Laser. Bereits im Vorfeld der Neunmonatszahlen 2026 musste das Unternehmen die Geschäftsziele für das Gesamtjahr revidieren. Dabei war die Zielverfehlung maßgeblich Projektverschiebungen geschuldet. Der Umsatz soll jetzt bei 93 bis 100 Mio. Euro (zuvor: 105 bis 120 Mio. Euro) und die bereinigte EBIT-Marge bei minus 7,0 bis minus 2,5 Prozent (zuvor: minus 3,0 bis plus 4,5 Prozent) liegen.

Wachstum beim Hoffnungsträger

Demnach sind die Neunmonatszahlen erwartungsgemäß schwach ausgefallen. Der Umsatz sank um über 28 Prozent auf 60,3 Mio. Euro und das um diverse Aufwandsposten, darunter Restrukturierungen und Abfindungen, bereinigte EBIT sank auf minus 8,9 Mio. Euro (9M 2025: minus 0,8 Mio. Euro). Das Nettoergebnis lag mit minus 13,7 Mio. Euro (9M 2025: minus 5,0 Mio. Euro) im tiefroten Bereich. Bis auf die Sparte Electronics litten alle Segmente unter Umsatzrückgängen. Dass ausgerechnet Electronics zulegte, kommt nicht von ungefähr, denn hier stehen Glassubstrate im Fokus, die im Advanced-Packaging-Markt der Halbleiterindustrie als zukünftige Schlüsseltechnologie gelten.

Fazit

Die Aktie von LPKF besitzt durch die patentierte LIDE-Technologie einen Hebel, um am hohen Potenzial bei Advanced Packaging zu partizipieren. Allerdings muss das Unternehmen erst noch beweisen, dass dieses Potenzial auch monetarisiert werden kann. Der enge finanzielle Spielraum erlaubt derzeit keine größeren Wachstumsinvestitionen. Daher werden seitens des Unternehmens bereits Finanzierungsoptionen evaluiert. Kommt der KI- und Halbleitersektor wieder richtig ins Rollen, dürfte dies auch LPKF mitziehen. Wer hier mitspekuliert, sollte aber die Option möglicher Kapitalmaßnahmen im Hinterkopf behalten und Positionen eng absichern.

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Erstellung am 10.11.26 um 11:21 Uhr.

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