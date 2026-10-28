DAX 25.598 +0,0%ESt50 6.153 -0,2%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,85 +1,6%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.032 +0,5%Euro 1,1128 -0,0%Öl 115,2 +1,2%Gold 4.046 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

LPKF Laser: Der Chipsektor zieht an, zieht die Aktie nach?

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Aktie von LPKF Laser ist technisch angeschlagen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es offensichtlich noch weiterer Impulse – von der Branche und vom Unternehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LPKF Laser & Electronics AG
12.05 EUR 0.45 EUR 3.88 %
Charts | News | Analysen

Die Aktie von LPKF Laser hat vom Jahreshoch 2026 im Juni fast 60 Prozent an Kurswert eingebüßt. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere zeigt, dass sich das Papier im Vergleich zum Jahresbeginn noch immer mehr als verdoppelt hat. Das erschwert die Einschätzung, ob es sich bei den aktuellen Kursen tatsächlich um eine Übertreibung nach unten handelt oder um eine überfällige – und womöglich noch nicht ganz abgeschlossene – weitere Korrektur.

Verhaltene Kursbewegung

Auf die jüngste Belebung im Chip- und KI-Sektor, die durch die heute Morgen vorgelegten Zahlen von SK Hynix einen weiteren Schub erhalten dürfte, hat das LPKF-Papier jedenfalls noch nicht mit den aus dem Sommer bekannten Freudensprüngen reagiert. Der Kursaufschwung von Ende September, als die Aktie von 11,60 Euro bis auf über 17 Euro nach oben kletterte, wurde mittlerweile wieder komplett abverkauft.

Unterstützung im Blick

Die Marke von 11,60 Euro steht nun wieder als wichtige Unterstützung im Fokus. Nach dem Sturz bis auf rund 10,50 Euro gelang es der Aktie zwar, dieses Unterstützungsniveau zurückzuerobern. Allerdings ist die Schlacht um die Unterstützung bei 11,60 Euro noch nicht entschieden. Aktuell irritiert, dass es trotz guter Vorgaben für Chip- und KI-Aktien aus den USA und Asien dem Papier noch nicht gelungen ist, sich nachhaltig über der Unterstützung festzusetzen. Doch erst, wenn die Schlacht geschlagen ist, darf wieder von Kursen bis rund 14 Euro geträumt werden. Hier befindet sich die 200-Tage-Linie, die nun als Widerstand fungiert.

Fazit

Dafür, dass die Aktie technisch noch nicht richtig in Schwung gekommen ist und die Freudensprünge auf gute Nachrichten aus dem Markt ausgeblieben sind, dürfte das Unternehmen selbst verantwortlich sein. Die Halbjahreszahlen offenbarten noch ein großes Delta zur Zielerreichung 2026 und die Ankündigung, diverse Finanzierungsoptionen für das zukünftige Wachstum zu prüfen, sorgt bei Anlegern für Vorsicht. Denn bei den Finanzierungsoptionen könnte es sich um eine Kapitalerhöhung handeln. Rein technisch wäre der Weg bis 14 Euro nach einer nachhaltigen Rückeroberung der 11,60 Euro zwar frei, zyklische Trades sollten aber sehr eng abgesichert werden, da kursbelastende Nachrichten aus dem Unternehmen aktuell nicht auszuschließen sind.

Während bei LPKF Laser die Nachrichten aus dem Unternehmen eher bremsen, kommen von GESCO operativ gute Signale – nur die Aktie nimmt sie bislang kaum zur Kenntnis. Möglicherweise aber nicht mehr lange: zum Artikel

Während LPKF Laser auf Rückenwind aus der Branche wartet, wird Matador Secondary Private Equity von den Problemen seiner Branche mit nach unten gezogen. Die Halbjahreszahlen zeichnen dabei ein ganz anderes Bild: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.428 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 24.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 28.10.26 um 9:58 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel

SmartCaps-Newsletter – Investieren in Small & Mid Caps

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.