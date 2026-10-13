LPKF Laser: Gegenwind aus China

Nach einem kräftigen Zwischenspurt hat die Aktie von LPKF Laser wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Charttechnisch rückt nun eine wichtige Unterstützung in den Blickpunkt, doch ein anderes Risiko könnte schwerer wiegen.

Dass sich die Stimmung im KI-Sektor schneller ändern kann als das Wetter an der Ostsee, ist keine Neuigkeit. Wenn der Wind dreht, dann meist richtig. Zuletzt belasteten Nachrichten aus China die Branche, dass Huawei bei KI-Chips zunehmend zu den führenden Herstellern aus den USA und Südkorea aufschließt. Dementsprechend zeigten die Vorgaben aus Asien nach unten: Aktionäre von Samsung und SK Hynix fürchten die chinesische Konkurrenz und verkauften Papiere.

200-Tage-Linie als Rettungsanker?

Das ist natürlich auch für die Aktie von LPKF Laser keine gute Nachricht. Die Aktie, die sich nach dem Absturz auf knapp 12 Euro Mitte September schnell bis auf gut 17 Euro erholte, testet mittlerweile wieder die Unterstützung durch die 200-Tage-Linie bei rund 13,90 Euro. Hält diese nicht, gibt es bei 12,50 Euro noch einen zusätzlichen Halt.

Flacher Aufwärtstrend

Denn hier verläuft der mittelfristige Aufwärtstrend, der durch die Kursvervierfachung bei dem Papier von Ende März bis Mitte Mai noch recht tief angesiedelt ist. Der mittelfristige Trend zeigt zugleich, dass der Kursaufschwung bis rund 29 Euro in der Spitze eine Überhitzung nach oben dargestellt haben dürfte. Ein ähnliches Kursniveau wird voraussichtlich nur noch dann zu erreichen sein, wenn es dem Unternehmen gelingt, die Fantasie sukzessive mit handfesten Zahlen zu untermauern.

Fazit

Das Wechselspiel zwischen Schwäche bei KI-Aktien bei gleichzeitiger Stärke des Software-Bereichs und umgekehrt könnte vielleicht – trotz aller negativen Nachrichten – bald wieder für KI-Aktien und die damit verbundenen Branchen sprechen. Für einen technischen Trade sollte jedoch zunächst abgewartet werden, ob die Unterstützung durch die 200-Tage-Linie nachhaltig hält. Falls ja, sind technisch wieder Kurse von 16 bis 17 Euro drin. Allerdings sollte beachtet werden, dass das Unternehmen bereits angekündigt hat, für das weitere Wachstum Finanzierungsoptionen zu prüfen. Das könnte auch eine kursbelastende Kapitalerhöhung sein.

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Erstellung am 13.10.26 um 11:41 Uhr.

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