LPKF Laser: Gleichung mit zwei Unbekannten

Vor den Q3-Zahlen halten sich Anleger bei LPKF Laser auffallend zurück. Dafür gibt es mehr als einen Grund, und die Prognose ist nicht der wichtigste.

Nach den kräftigen Kursabschlägen der vergangenen Tage war bei den Schwergewichten im asiatischen Technologiesektor zuletzt wieder Erholung angesagt. Abgesehen von einem kurzen Kursanstieg vor Börsenbeginn hat die LPKF-Aktie von dieser Entwicklung bislang nicht profitiert. Dass Anleger besonders bei LPKF derzeit eher skeptisch sind, hat unterschiedliche Gründe.

Durchwachsenes Halbjahr

Da wäre zum einen das durchwachsene erste Halbjahr 2026. Mit einem Umsatzrückgang um über 38 Prozent auf 36,5 Mio. Euro ist bis zum Jahresziel von 105 bis 120 Mio. Euro noch ein gewichtiges Delta zu überbrücken. Beim EBIT stand im ersten Halbjahr ein Minus von 14,1 Mio. Euro (HJ 2025: minus 1,7 Mio. Euro). Das im Wesentlichen um Restrukturierungs- und Abfindungsaufwendungen sowie Wertveränderungen aus ausgegebenen Aktienoptionen bereinigte EBIT lag bei minus 10,4 Mio. Euro (HJ 2025: minus 0,7 Mio. Euro).

Finanzierungsoptionen werden geprüft

Bei einer Zielmarge für das bereinigte EBIT von minus 3,0 bis plus 4,5 Prozent im Gesamtjahr 2026 dürfte es nach unserer Einschätzung schwer werden, hier einen positiven Wert zu erreichen. Im Halbjahresbericht wies der Vorstand auf eine anspruchsvolle zweite Jahreshälfte hin – dem können wir nur zustimmen. Zu den Fragezeichen bezüglich der Prognose kommt aber noch ein viel gewichtigeres Thema hinzu: Das Unternehmen prüft nach eigenen Angaben bereits Finanzierungsalternativen für das weitere Wachstum. Eine Kapitalerhöhung ist da nicht auszuschließen. Per 30.6.2026 war die Liquidität in der Bilanz auf rund 4 Mio. Euro (30.6.2025: 10 Mio. Euro) gesunken.

Fazit

LPKF verfügt über patentierte Technologien, die es dem Unternehmen ermöglichen sollen, am hohen Wachstum des zukunftsträchtigen Advanced-Packaging-Markts zu partizipieren. Bis dahin sind aber noch ein paar Hürden zu meistern. Ein jüngst vermeldeter Auftrag zeigt in die richtige Richtung, den Aktienkurs dürften kurzfristig aber die Unsicherheit bezüglich der Prognose und die mögliche Kapitalerhöhung beeinflussen. Am 29. Oktober könnte das Management mit erfreulichen Zahlen zumindest die Sorgen bezüglich der Zielerreichung 2026 zerstreuen. Technisch hat die Unterstützung bei rund 11,50 Euro gehalten. Bis aus der Branchenerholung ein Stimmungswechsel geworden ist, gilt aber erhöhte Vorsicht. Das schließt spekulative Käufe nicht aus, diese sollten aber eng abgesichert werden.

Einen Tag nach LPKF legt auch Puma Quartalszahlen vor, die Ausgangslage könnte aber kaum unterschiedlicher sein. Bei dem Sportartikelhersteller ruhen die Hoffnungen auf einem neuen Großaktionär, dessen Einfluss sich erst noch zeigen muss: zum Artikel

Um Finanzierungsfragen geht es auch bei Siltronic, allerdings nicht in der eigenen Bilanz, sondern bei den Kunden. Für den Wafer-Hersteller wird die Ausgangslage vor den Quartalszahlen dadurch nicht leichter: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.457 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 10.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 16.10.26 um 11:12 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel