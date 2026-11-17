Ein neuer Auftrag aus Asien ist im Abverkauf der Technologiewerte untergegangen. Ob die Talfahrt der LPKF-Aktie schon ausgestanden ist, lässt der Chart eher bezweifeln.

Die Nachricht, dass LPKF Laser einen neuen Auftrag von einem weiteren asiatischen Hersteller von Komponenten im Bereich des Advanced Semiconductor Packagings erhalten hat, ist im Sog des Abverkaufs von Technologieaktien rund um den Globus untergegangen. Immerhin bewegt sich die Bestellung im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Eine ähnliche Meldung zuvor führte schon einmal zu kräftigen Kursaufschlägen.

Nachlassende Abwärtsdynamik

Wenngleich sich das Papier gemäß RSI-Indikator im überverkauften Bereich befindet, ist aktuell wohl noch nicht mit einer spürbaren Erholung zu rechnen. Die Aktie befindet sich weiter im Abwärtstrend, wenngleich die Dynamik des Rückgangs in den vergangenen Tagen doch spürbar nachgelassen hat.

8-Euro-Marke als Rettungsanker

Ausgehend vom Jahreshoch bei gut 29 Euro über die Marke von rund 17 Euro Anfang Oktober verläuft der Abwärtstrend aktuell bei etwa 11,60 Euro. Dass sich die Aktie wieder dieser Trendlinie nähert, ist vor dem Hintergrund der momentanen Schwäche bei Halbleiter- und KI-Aktien aber eher unwahrscheinlich. Vielmehr dürfte die Unterstützung bei rund 8 Euro aus dem Februar noch einmal in den Fokus rücken.

Fazit

Was neben der Charttechnik nicht vergessen werden darf: Bei einem Kurs zu Jahresbeginn von knapp 5,60 Euro liegt die Aktie im Börsenjahr 2026 bislang noch immer um über 50 Prozent im Plus. Dass die Aktie nach dem kometenhaften Aufstieg bis auf über 29 Euro, der von viel Fantasie auf das zukünftige Geschäftspotenzial getragen war, in der aktuellen Stimmungslage noch weiter abverkauft wird, überrascht da nicht. Ob das Unternehmen auf dem aktuellen Kursniveau jedoch die angekündigten Finanzierungsoptionen wie gewünscht umsetzen kann, ist fraglich. Wir raten daher zur Vorsicht. Klar ist aber, dass mit einer verbesserten Stimmungslage im Technologiesektor auch LPKF wieder in den Fokus rücken dürfte.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.388 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 14.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 17.11.26 um 10:19 Uhr.

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