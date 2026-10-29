LPKF Laser: Solargeschäft drückt Umsatz und Ergebnis

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

LPKF Laser hat nach neun Monaten bei Umsatz und Ertrag erneut deutlich an Boden verloren, die bereits gesenkte Prognose für 2026 aber bestätigt. Erreichbar bleibt sie allerdings nur, wenn das Schlussquartal einen spürbaren Sprung bringt.

LPKF Laser hat in den ersten neun Monaten 2026 einen Rückgang beim Umsatz um über 28 Prozent auf 60,3 Mio. Euro verbucht und macht dafür maßgeblich das schwächere Solargeschäft verantwortlich. Doch auch im zukunftsträchtigen Bereich Advanced Packaging verzögerten sich Aufträge. Das EBIT sank nach neun Monaten auf minus 12,8 Mio. Euro, nach minus 3,3 Mio. Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBIT lag bei minus 8,9 Mio. Euro (9M 2025: minus 0,8 Mio. Euro). Der Auftragseingang blieb mit 65,1 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Am 30. September hatte das Unternehmen die Prognose für 2026 bereits angepasst. Demnach erwartet das Management einen Umsatz in einer Spanne zwischen 93 und 100 Mio. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge im Bereich minus 7,0 bis minus 2,5 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen einen Umsatz von 105 bis 120 Mio. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von minus 3 bis plus 4,5 Prozent erwartet. Obwohl die Ziele bereits revidiert und damit die Erwartungen an den Neunmonatsbericht eingegrenzt waren, kam die Aktie vorbörslich unter Druck. Technisch ist die Marke von 10,50 Euro zu beachten. Wird diese unterschritten, droht weiteres Ungemach.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Während LPKF Laser unter dem schwachen Solargeschäft leidet, füllt der Ölschock bei Nordex, Verbio und weiteren Energie-Nebenwerten die Auftragsbücher. Die Börse belohnt allerdings nicht jeden von ihnen gleichermaßen: zum Artikel

Die Aktie von GESCO kommt trotz deutlich steigender Gewinne kaum vom Fleck. Dabei spricht einiges dafür, dass sich die Vorbehalte der Anleger diesmal als unbegründet erweisen: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.428 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 24.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 29.10.26 um 08:34 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel