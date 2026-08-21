LQR House öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

21.08.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat LQR House mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,0 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -110,000 USD je Aktie erzielt worden.

LQR House hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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