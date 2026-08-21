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LQR House öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
LQR House Inc Registered Shs
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LQR House hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -110,000 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat LQR House mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,0 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

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