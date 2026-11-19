LQR House stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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LQR House hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -150,000 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,94 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,3 Millionen USD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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