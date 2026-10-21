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LS CABLE SYSTEM ASIA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LS CABLE SYSTEM ASIA hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 403,33 KRW, nach 325,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat LS CABLE SYSTEM ASIA mit einem Umsatz von insgesamt 351,52 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 51,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

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