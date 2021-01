LS-X Shortseller-Spezial mit GameStop, Blackberry, AMC Entertainment

Zum Wochenausklang der fünften Handelswoche im Jahr 2021 schauen wir nur kurz auf die Indizes im Detail, denn die Kurssprünge bei einzelnen #Aktien stehen als Spezialthema im Fokus.

Dann gehen wir direkt tiefer in das Kernthema. Was ist Short-Selling und warum steigen einige Aktien in jüngster Zeit um mehrere hundert Prozent?

Wir erörtern, wie es zu den Kursreaktionen bei #GameStop kam, wie die Börsen und Broker darauf reagieren und wie schwer es für alle Akteure ist, hier mit dem massiven Volumen umzugehen.

Börsenforen wie #reddit und #Hedgefonds sind ins Visier geraten und kommen einerseits in Erklärungsnot und andererseits auch in Finanzierungsnot. Was spielt sich hier im Hintergrund ab und was sind die Folgen?

Eine Folge könnte der komplette Abverkauf einer solchen Bewegung sein, wie man bei #Blackberry und #AMC zeitweise sah.

Globaler betrachtet gehen wir auf das Phänomen "Schwarzer Schwan" ein. Nehmen Sie sich Zeit für diese Ausführungen und stellen Sie gerne Fragen.

Folgende Sprungmarken sind vorhanden:

0:00 - Intro 01:07 - Indizes im Wochenranking 02:28 - Rückblick zu #Lithium-Aktien 05:05 - Die Story um GameStop 07:36 - Börsenkurse von GameStop sehr volatil 10:20 - Korrektur und deren Indikation in den Medien? 11:13 - Kursaussetzung und Hintergrund 19:10 - Börsencommunity WSO im Blick (Eurogas) 21:15 - Freies Marktsystem regelt alles 22:25 - Rolle der Hedgefonds 27:47 - Volumen bei GameStop 30:39 - Kalte Dusche bei Blackberry und AMC 33:20 - Angst vor dem Schwarzen Schwan?

