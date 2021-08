LS-X weekend mit Analyse The Trade Desk, Fusion Zoom und Five9 und dem Marktüberblick Handelswoche

Der DAX performte in dieser Woche stärker als die Wall Street, während die Technologiewerte eher nachgaben. Es wurden sogar Kurse über 16.000 Punkten erreicht. Der Goldpreis gab eher nach.

Darüber sprechen wir mit unserem Händler Daniel und blicken auf die Inflation in den USA. Etwas aufatmen konnten hierbei Anleger nach dem Arbeitsmarkt. Im Kern war dabei die Abnahme der Stundenlöhne wichtig, ebenso wie das Nachlassen des Anstiegs der Verbraucherpreise. Genau dies wird im Video thematisiert.

Kernpunkt des Videos ist die Vorstellung von "The Trade Desk". Das Unternehmen verknüpft Werbetreibende und Konsumenten über Algorithmen, die intelligent das Kaufverhalten erfassen und gezielte Werbung einbinden. Ein Markt, der sich mit Google oder Facebook geteilt werden muss. Entsprechend erfolgreich ist der Auftritt von The Trade Desk in den USA.

Welche Bewertung ist hier erzielt worden und wie kann sich das Geschäftsmodell in der Zukunft entwickeln?

Außerdem ist die Übernahme von Five9 durch Zoom ein Gesprächsthema, sollte die Offerte angenommen werden. Was sind die Eckdaten und macht diese Übernahme Sinn? Vor dem Hintergrund der ehemaligen Beteiligung von Salesforce an Zoom hat es sicherlich einen Beigeschmack.

Zum Abschluss diskutieren wir, ob der August weiter stark bleiben kann oder die Saisonalität am Aktienmarkt noch einmal eine Richtungsänderung erzwingt.

Folgende Sprungmarken sind vorhanden: 00:00 - Intro 01:12 - Wochenrückblick Indizes und Rohstoffe 02:20 - DAX mit Rekord, Händler Daniel im Gespräch 04:03 - Arbeitsmarkt und Inflation in den USA 08:23 - The Trade Desk - Datenanalyse für Internetwerbung 15:10 - Probleme für Werbetreibende wegen Cookie-Änderung? 16:45 - Finanzdaten von The Trade Desk 20:29 - Datenanalyse im Internet 23:45 - Wachstumsraten im Vergleich zu Google und Facebook 24:40 - Zoom möchte Five9 kaufen 25:30 - Was macht Five9 in der Cloud? 30:10 - Chartanalyse beider Werte und eine Tradingidee 31:25 - Einschätzung zum weiteren Verlauf der Börse - Statistik?

