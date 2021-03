LS-X Wochenende: Analyse der FED-Sitzung und Vorstellung von SPACS neben einem Porträt CME Group

In dieser Handelswoche dominierten zwei Ereignisse die Börse - die FED-Sitzung und der Verfallstag.

Wir erörtern alle Ergebnisse der US-Notenbank bezüglich Wachstumsprognosen, Inflation und Arbeitsmarkt. Was wird für die kommenden Jahre unterstellt und welches Wachstum hat die OECD prognostiziert? Dabei schauen wir auf die einzelnen Länder und arbeiten heraus, wer die globalen Wachstumsmotoren sind.

Das Thema Anleihen ist damit eng verknüpft und ein Unsicherheitsfaktor für die Börse. Am Freitag wurden große Teile des Wochengewinns am Aktienmarkt wieder abgegeben, sicherlich auch durch den Verfallstag. Auch darauf gehen wir im Detail ein.

Als Aktienwert porträtieren wir die CME-Group genauer. Mit steigenden Anleihen kann auch der Börsenbetreiber über Handelsgebühren von Futures und Optionen seine Gewinne konstant steigern.

Drittes großes Thema sind die SPAC`s. So genannte Mantelfirmen suchen ertragreiche Investments für Anleger und wickeln diese dann sinngemäß ab. Hierzu wird als Vertreter der Lakestar SPAC 1 genauer vorgestellt, der aus Deutschland stammt und mit Start-up Investor Klaus Hommels auf der Suche nach Investmentmöglichkeiten auch handelbar ist.

Aus den USA haben wir Lucid Motors vorgestellt. Ein potenzieller Tesla-Konkurrent, der noch Investoren sucht. Hochpreisige Modelle und kein Gewinn sind bei der Firma ein Punkt, der die Bewertung in Frage stellt. Churchill Capital möchte hiermit dennoch auf Erfolgskur gehen. Doch wie steht es um die Bewertung?

Folgende Sprungmarken sind vorhanden:

00:00 - Intro 00:50 - Marktüberblick 02:50 - FED-Sitzung mit Statements 08:40 - Wachstumsprognosen der OECD 12:54 - Verfallstag und DAX im Fokus 15:02 - CME Group, die größte Termin der Welt 20:00 - Mantelspekulation via SPACs 22:15 - Klaus Hommels mit SPAC 1 an der Börse 25:10 - Spannender SPAC: Lucid Motors gekauft von Churchill Capital 29:40 - Prognosen, Umsätze und Bewertungen

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in die neue Handelswoche.

Möchten Sie im nächsten TRADERS´-Heft Einblicke in Ansichten und Strategien von Börsenexperten erhalten? Melden Sie sich gerne hier an und erhalten Sie ein kostenfreies Probeheft in digitaler Form: https://www.traders-mag.com/probeausgabe/ls/

#SPACs #DAX #FED #CME #Aktien

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.