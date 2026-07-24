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Kursverlauf

LSE-Handel: Das macht der FTSE 100 am Mittag

LSE-Handel: Das macht der FTSE 100 am Mittag

Am Mittwoch agieren die Anleger in London vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aberdeen Group
2.85 EUR -0.01 EUR -0.42 %
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Admiral Group PLC
43.94 EUR 0.94 EUR 2.19 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
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Diageo plc
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Diploma PLC
84.95 EUR -5.15 EUR -5.72 %
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Entain PLC Registered Shs
6.62 EUR -0.04 EUR -0.57 %
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Glencore plc
6.08 EUR 0.15 EUR 2.53 %
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HSBC Holdings plc
18.22 EUR -0.07 EUR -0.38 %
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Investec PLCShs
7.50 EUR -0.05 EUR -0.66 %
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Lloyds Banking Group
1.32 EUR 0.00 EUR -0.15 %
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Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
63.56 EUR 2.56 EUR 4.20 %
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Sage PLC
10.80 EUR 0.60 EUR 5.88 %
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Standard Chartered plc
25.76 EUR 0.69 EUR 2.75 %
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Weir Group PLC
31.60 EUR 1.40 EUR 4.64 %
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Indizes
FTSE 100
10,893.72 GBP 22.70 GBP 0.21 %
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Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:07 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 10.880,25 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,213 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10.871,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10.871,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10.951,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10.864,11 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10.484,22 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 10.213,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9.136,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,34 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.951,06 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Weir Group (+ 7,13 Prozent auf 27,04 GBP), Glencore (+ 4,04 Prozent auf 5,27 GBP), Sage (+ 3,36 Prozent auf 9,71 GBP), Standard Chartered (+ 3,29 Prozent auf 21,66 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 2,81 Prozent auf 53,22 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Aberdeen Group (-5,55 Prozent auf 2,35 GBP), Entain (-2,95 Prozent auf 5,57 GBP), Diageo (-2,45 Prozent auf 16,31 GBP), Diploma (-2,22 Prozent auf 72,55 GBP) und Admiral Group (-1,65 Prozent auf 37,04 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 11.297.397 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 311,102 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12:11 Diageo Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 Diageo Neutral UBS AG
23.07.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.