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FTSE 100-Kursentwicklung

LSE-Handel FTSE 100 am Dienstagnachmittag schwächer

LSE-Handel FTSE 100 am Dienstagnachmittag schwächer

Der FTSE 100 zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
39.52 EUR -0.84 EUR -2.08 %
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AstraZeneca PLC
148.95 EUR -0.85 EUR -0.57 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
146.00 EUR -5.00 EUR -3.31 %
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Barratt Developments PLC
3.60 EUR -0.04 EUR -1.10 %
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Diploma PLC
88.60 EUR -2.95 EUR -3.22 %
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Experian PLC
34.60 EUR 1.00 EUR 2.98 %
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Halma PLC
38.90 EUR -1.58 EUR -3.90 %
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HSBC Holdings plc
16.37 EUR -0.18 EUR -1.09 %
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Lloyds Banking Group
1.23 EUR 0.00 EUR -0.20 %
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National Grid plc
14.10 EUR -0.26 EUR -1.78 %
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Severn Trent plc
37.22 EUR -0.44 EUR -1.17 %
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Standard Chartered plc
24.00 EUR -0.71 EUR -2.87 %
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United Utilities PLC
17.41 EUR -0.34 EUR -1.92 %
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Weir Group PLC
30.80 EUR -1.00 EUR -3.14 %
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Indizes
FTSE 100
10,711.02 GBP -53.67 GBP -0.5 %
News | Analysen

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 15:39 Uhr um 0,59 Prozent auf 10.701,44 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,283 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 10.764,07 Punkte an der Kurstafel, nach 10.764,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.673,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.767,96 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 10.659,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.524,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9.403,57 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,54 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit National Grid (+ 1,77 Prozent auf 12,11 GBP), Severn Trent (+ 1,58 Prozent auf 32,12 GBP), United Utilities (+ 1,29) Prozent auf 14,89 GBP), Experian (+ 1,24 Prozent auf 28,67 GBP) und AstraZeneca (+ 1,19 Prozent auf 125,48 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-3,93 Prozent auf 32,28 GBP), Halma (-3,77 Prozent auf 32,83 GBP), Diploma (-3,40 Prozent auf 75,35 GBP), Weir Group (-3,12 Prozent auf 25,50 GBP) und Standard Chartered (-3,08 Prozent auf 20,15 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 55.103.916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 290,983 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:11 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
15.10.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG

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