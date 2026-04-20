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LSE-Handel: FTSE 100 am Mittag auf grünem Terrain

21.04.26 12:25 Uhr
LSE-Handel: FTSE 100 am Mittag auf grünem Terrain | finanzen.net

Der FTSE 100 kommt am Dienstagmittag nicht vom Fleck.

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FTSE 100
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Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,11 Prozent stärker bei 10.621,02 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,036 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 10.609,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10.609,08 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10.602,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.634,96 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 9.918,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.138,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der FTSE 100 mit 8.275,66 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,73 Prozent. Bei 10.934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 6,21 Prozent auf 2,21 GBP), SSE (+ 4,37 Prozent auf 26,27 GBP), Compass Group (+ 2,78 Prozent auf 29,25 USD), Centrica (+ 2,35 Prozent auf 2,09 GBP) und RELX (+ 2,16 Prozent auf 27,64 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Associated British Foods (-3,10 Prozent auf 18,27 GBP), Rolls-Royce (-2,50 Prozent auf 12,31 GBP), BAE Systems (-2,03 Prozent auf 21,94 GBP), Metlen Energy Metals (-1,85 Prozent auf 34,02 EUR) und Coca-Cola HBC (-1,32 Prozent auf 43,27 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 13.632.417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 269,333 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die 3i-Aktie weist mit 5,29 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,23 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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