LSE-Handel: FTSE 100 am Mittag mit Kursplus
So bewegt sich der FTSE 100 am zweiten Tag der Woche.
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Um 12:08 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,27 Prozent auf 10.553,52 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,185 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent tiefer bei 10.524,25 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10.524,76 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10.558,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10.483,14 Punkten.
FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10.363,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.498,09 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der FTSE 100 mit 9.012,99 Punkten berechnet.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10.934,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Babcock International (+ 6,02 Prozent auf 11,00 GBP), Antofagasta (+ 3,84 Prozent auf 35,98 GBP), Marks Spencer (+ 3,82 Prozent auf 3,94 GBP), Endeavour Mining (+ 2,69 Prozent auf 35,16 GBP) und Burberry (+ 2,63 Prozent auf 10,75 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Intermediate Capital Group (-2,43 Prozent auf 18,10 GBP), Segro (-2,20 Prozent auf 8,81 GBP), Auto Trader Group (-2,01 Prozent auf 4,92 GBP), Compass Group (-1,96 Prozent auf 30,98 USD) und Experian (-1,81 Prozent auf 27,12 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 15.312.929 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301,912 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus
In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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