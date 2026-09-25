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FTSE 100-Entwicklung

LSE-Handel: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus

LSE-Handel: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus

Wenig verändert zeigte sich der FTSE 100 zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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173.00 EUR 4.00 EUR 2.37 %
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Indizes
FTSE 100
10,695.25 GBP 15.26 GBP 0.14 %
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Am Freitag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 10.695,25 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,179 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10.679,89 Punkte an der Kurstafel, nach 10.679,99 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10.666,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.753,35 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,339 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.886,16 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 10.529,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.213,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,48 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Bank of Georgia Group (+ 3,26 Prozent auf 145,80 GBP), Computacenter (+ 3,24 Prozent auf 54,10 GBP), Pershing Square (+ 2,76) Prozent auf 37,22 GBP), Standard Chartered (+ 2,48 Prozent auf 23,13 GBP) und Fresnillo (+ 2,37 Prozent auf 28,90 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ithaca Energy (-3,58 Prozent auf 2,85 GBP), BP (-2,33 Prozent auf 5,59 GBP), Bunzl (-1,86 Prozent auf 26,38 GBP), BAT (-1,48 Prozent auf 41,80 GBP) und GSK (-1,39 Prozent auf 18,51 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 80.641.425 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 301,616 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.

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