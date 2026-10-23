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FTSE 100-Performance im Fokus

LSE-Handel FTSE 100 fällt am Freitagmittag

LSE-Handel FTSE 100 fällt am Freitagmittag

Der FTSE 100 bewegt sich am Freitag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
44.03 EUR -1.15 EUR -2.55 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
143.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barratt Developments PLC
3.80 EUR 0.04 EUR 1.06 %
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BP plc (British Petrol)
7.51 EUR 0.13 EUR 1.76 %
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Burberry plc
12.96 EUR 0.21 EUR 1.65 %
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Coca-Cola European Partners PLC
101.00 EUR 4.00 EUR 4.12 %
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Computacenter PLC
56.00 EUR -5.00 EUR -8.20 %
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HSBC Holdings plc
16.28 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.50 EUR 0.01 EUR 0.40 %
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Lloyds Banking Group
1.20 EUR -0.01 EUR -1.11 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.60 EUR -0.09 EUR -1.51 %
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Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
47.24 EUR -0.30 EUR -0.63 %
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Rolls-Royce Plc
14.18 EUR -0.78 EUR -5.23 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.60 EUR 0.94 EUR 2.03 %
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Indizes
FTSE 100
10,671.14 GBP -53.89 GBP -0.5 %
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Um 12:07 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,54 Prozent auf 10.667,60 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,260 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent tiefer bei 10.724,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 10.725,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.748,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.656,53 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,97 Prozent nach unten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Stand von 10.705,26 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 10.639,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9.578,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,20 Prozent aufwärts. Bei 10.989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Coca-Cola European Partners (+ 3,57 Prozent auf 114,23 USD), Ithaca Energy (+ 2,42 Prozent auf 2,97 GBP), BP (+ 2,16) Prozent auf 6,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,79 Prozent auf 39,58 GBP) und Anglo American (+ 1,77 Prozent auf 36,89 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Rolls-Royce (-6,12 Prozent auf 11,83 GBP), Computacenter (-3,35 Prozent auf 46,68 GBP), Burberry (-3,04 Prozent auf 10,54 GBP), Metlen Energy Metals (-2,31 Prozent auf 47,38 EUR) und Melrose Industries (-2,29 Prozent auf 4,64 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 16.048.523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 286,115 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

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