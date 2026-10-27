LSE-Handel FTSE 100 gibt zum Handelsende nach

FTSE 100-Entwicklung

27.10.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 zeigte sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,75 Prozent leichter bei 10.686,54 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,236 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10.767,81 Punkte an der Kurstafel, nach 10.767,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 10.649,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.767,81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.695,25 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.781,75 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 9.653,82 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,39 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 4,32 Prozent auf 33,11 GBP), Barratt Developments (+ 2,80 Prozent auf 3,38 GBP), Endeavour Mining (+ 2,73 Prozent auf 39,83 GBP), Rio Tinto (+ 2,51 Prozent auf 64,00 GBP) und Anglo American (+ 2,43 Prozent auf 38,38 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil HSBC (-5,42 Prozent auf 12,91 GBP), Reckitt Benckiser Group (-4,85 Prozent auf 52,18 GBP), Pearson (-3,43 Prozent auf 13,25 GBP), BP (-2,87 Prozent auf 6,13 GBP) und Associated British Foods (-1,98 Prozent auf 19,27 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 84.851.679 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 279,323 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net