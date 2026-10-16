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FTSE 100-Kursentwicklung

LSE-Handel FTSE 100 notiert am Mittag im Minus

LSE-Handel FTSE 100 notiert am Mittag im Minus

Derzeit agieren die Anleger in London vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
40.35 EUR 0.17 EUR 0.42 %
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AstraZeneca PLC
148.45 EUR -1.65 EUR -1.10 %
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Babcock International
10.72 EUR 0.12 EUR 1.13 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
147.00 EUR 4.00 EUR 2.80 %
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Barratt Developments PLC
3.60 EUR 0.08 EUR 2.27 %
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Coca-Cola European Partners PLC
96.90 EUR -0.60 EUR -0.62 %
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HSBC Holdings plc
16.94 EUR 0.07 EUR 0.39 %
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Lloyds Banking Group
1.22 EUR -0.03 EUR -2.59 %
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NatWest Group PLC Registered Shs
7.78 EUR -0.22 EUR -2.7 %
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Pearson plc
16.10 EUR 0.10 EUR 0.62 %
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Severn Trent plc
38.04 EUR 1.54 EUR 4.22 %
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Weir Group PLC
31.00 EUR -1.00 EUR -3.12 %
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WPP 2012 PLC
4.74 EUR 0.26 EUR 5.80 %
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Indizes
FTSE 100
10,847.78 GBP 7.43 GBP 0.07 %
News | Analysen

Am Freitag verliert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,07 Prozent auf 10.832,47 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,226 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,010 Prozent auf 10.839,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10.840,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10.796,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.840,62 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 2,66 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 10.688,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.572,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.436,09 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,86 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit WPP 2012 (+ 4,52 Prozent auf 4,19 GBP), Babcock International (+ 3,73 Prozent auf 9,63 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2,38 Prozent auf 109,77 USD), Weir Group (+ 2,30 Prozent auf 26,74 GBP) und Pearson (+ 2,14 Prozent auf 13,82 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Antofagasta (-1,98 Prozent auf 33,58 GBP), Lloyds Banking Group (-1,97 Prozent auf 1,04 GBP), NatWest Group (-1,96 Prozent auf 6,61 GBP), Severn Trent (-1,93 Prozent auf 31,54 GBP) und AstraZeneca (-1,78 Prozent auf 124,72 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 34.289.868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 288,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:06 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
15.10.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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