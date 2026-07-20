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Kursentwicklung im Fokus

LSE-Handel FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

LSE-Handel FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Das macht der FTSE 100 morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
40.75 EUR 0.08 EUR 0.20 %
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Babcock International
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
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Lloyds Banking Group
1.30 EUR -0.02 EUR -1.21 %
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10.60 EUR 0.20 EUR 1.92 %
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St.James's Place PLC
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Indizes
FTSE 100
10,508.72 GBP -16.04 GBP -0.15 %
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Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,30 Prozent schwächer bei 10.493,29 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,185 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent tiefer bei 10.524,25 Punkten in den Handel, nach 10.524,76 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.487,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.532,66 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Wert von 10.363,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.498,09 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Wert von 9.012,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,45 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.934,94 Punkte. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Babcock International (+ 5,16 Prozent auf 10,91 GBP), Antofagasta (+ 2,83 Prozent auf 35,63 GBP), BAE Systems (+ 2,63 Prozent auf 19,24 GBP), Endeavour Mining (+ 2,39 Prozent auf 35,06 GBP) und Glencore (+ 2,32 Prozent auf 5,24 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Segro (-2,54 Prozent auf 8,78 GBP), Compass Group (-2,12 Prozent auf 30,93 USD), StJamess Place (-2,05 Prozent auf 10,54 GBP), Experian (-1,86 Prozent auf 27,11 GBP) und BT Group (-1,73 Prozent auf 1,93 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2.125.013 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 301,912 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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23.06.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
22.05.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
12.05.26 HSBC Overweight Barclays Capital
07.05.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.