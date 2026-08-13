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FTSE 100 im Blick

LSE-Handel FTSE 100 schließt im Minus

LSE-Handel FTSE 100 schließt im Minus

Der FTSE 100 zeigte sich zum Handelsende leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
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Entain PLC Registered Shs
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IG Group Holdings PLC
15.70 EUR -0.20 EUR -1.26 %
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Lloyds Banking Group
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Marks & Spencer plc
4.58 EUR 0.02 EUR 0.44 %
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Sage PLC
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Indizes
FTSE 100
10,750.11 GBP -22.56 GBP -0.21 %
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Am Freitag ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss um 0,21 Prozent auf 10.750,11 Punkte nach unten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,242 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.772,54 Punkten, nach 10.772,67 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10.789,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.723,66 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 1,38 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 10.529,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.372,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der FTSE 100 bei 9.177,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,03 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Sage (+ 4,48 Prozent auf 10,61 GBP), Experian (+ 2,81 Prozent auf 28,90 GBP), Auto Trader Group (+ 2,62 Prozent auf 5,40 GBP), IG Group (+ 2,33 Prozent auf 13,63 GBP) und Entain (+ 2,13 Prozent auf 5,57 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-4,55 Prozent auf 35,85 GBP), Glencore (-2,14 Prozent auf 5,49 GBP), AstraZeneca (-2,12 Prozent auf 114,60 GBP), GSK (-2,10 Prozent auf 18,18 GBP) und Marks Spencer (-1,84 Prozent auf 3,84 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 37.238.359 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 309,051 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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18:56 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

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