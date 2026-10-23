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FTSE 100-Kursentwicklung

LSE-Handel FTSE 100 schlussendlich leichter

LSE-Handel FTSE 100 schlussendlich leichter

Der FTSE 100 erlitt am fünften Tag der Woche Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
143.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barratt Developments PLC
3.80 EUR 0.04 EUR 1.06 %
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BP plc (British Petrol)
7.61 EUR 0.23 EUR 3.06 %
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Compass Group plc
29.82 EUR 0.67 EUR 2.30 %
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Computacenter PLC
54.00 EUR -7.00 EUR -11.48 %
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Diploma PLC
81.00 EUR -6.55 EUR -7.48 %
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Fresnillo PLC
27.96 EUR -2.12 EUR -7.05 %
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HSBC Holdings plc
16.05 EUR -0.23 EUR -1.40 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.50 EUR 0.01 EUR 0.40 %
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Lloyds Banking Group
1.20 EUR -0.01 EUR -1.11 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.60 EUR -0.09 EUR -1.51 %
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Rolls-Royce Plc
14.21 EUR -0.75 EUR -5.04 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.94 EUR 1.28 EUR 2.75 %
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Smith & Nephew plc
13.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,690.36 GBP -34.67 GBP -0.32 %
News | Analysen

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,32 Prozent tiefer bei 10.690,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,260 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10.724,72 Punkte an der Kurstafel, nach 10.725,03 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10.630,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.748,42 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,76 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 10.705,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.639,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.578,57 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,43 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BP (+ 4,35 Prozent auf 6,39 GBP), Ithaca Energy (+ 3,87 Prozent auf 3,01 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,72 Prozent auf 40,33 GBP), Compass Group (+ 1,77 Prozent auf 33,94 USD) und Smith Nephew (+ 1,68 Prozent auf 11,53 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Rolls-Royce (-7,57 Prozent auf 11,64 GBP), Fresnillo (-6,21 Prozent auf 23,09 GBP), Diploma (-5,10 Prozent auf 68,90 GBP), Computacenter (-4,97 Prozent auf 45,90 GBP) und Melrose Industries (-4,72 Prozent auf 4,53 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 94.015.564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 286,115 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

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