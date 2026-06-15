LSE-Handel: FTSE 100 steigt mittags

FTSE 100-Entwicklung

Der FTSE 100 verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.

Am Dienstag steht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,69 Prozent im Plus bei 10.502,83 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,997 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 10.431,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10.430,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10.428,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.503,01 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.195,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.317,69 Punkte taxiert. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 8.875,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,54 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 2,94 Prozent auf 13,98 GBP), ConvaTec (+ 2,76 Prozent auf 2,10 GBP), Entain (+ 2,65 Prozent auf 6,04 GBP), BAE Systems (+ 2,50 Prozent auf 18,66 GBP) und Flutter Entertainment (+ 2,11 Prozent auf 81,44 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Frasers Group (-5,91 Prozent auf 7,09 GBP), easyJet (-1,76 Prozent auf 4,91 GBP), Rentokil Initial (-1,69 Prozent auf 4,42 GBP), BT Group (-1,52 Prozent auf 1,99 GBP) und Associated British Foods (-1,45 Prozent auf 18,99 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.157.289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 272,934 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,66 zu Buche schlagen. Mit 7,89 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net