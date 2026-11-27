FTSE 100-Kursverlauf

Der FTSE 100 befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Schlussendlich notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,84 Prozent höher bei 10.698,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,146 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10.609,16 Zählern und damit 0,001 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10.609,30 Punkte).

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.714,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.609,16 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 3,41 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.686,54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10.792,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.693,93 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,51 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 4,79 Prozent auf 22,95 GBP), Antofagasta (+ 4,40 Prozent auf 27,07 GBP), Glencore (+ 4,28 Prozent auf 4,66 GBP), Anglo American (+ 3,83 Prozent auf 33,33 GBP) und Standard Chartered (+ 3,50 Prozent auf 19,51 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Kingfisher (-1,81 Prozent auf 3,75 GBP), Marks Spencer (-1,71 Prozent auf 4,37 GBP), Associated British Foods (-1,51 Prozent auf 20,17 GBP), Coca-Cola HBC (-1,42 Prozent auf 43,02 GBP) und JD Sports Fashion (-1,32 Prozent auf 0,87 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 82.856.494 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 258,197 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net