FTSE 100-Performance

Der FTSE 100 verzeichnet am vierten Tag der Woche Kursanstiege.

Am Donnerstag legt der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE um 1,52 Prozent auf 10.585,78 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,161 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10.426,06 Zählern und damit 0,008 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10.426,94 Punkte).

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10.595,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.425,37 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 2,32 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 26.10.2026, den Wert von 10.767,33 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 10.878,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9.691,58 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,38 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Babcock International (+ 6,02 Prozent auf 10,85 GBP), Endeavour Mining (+ 4,53 Prozent auf 32,78 GBP), Fresnillo (+ 4,53) Prozent auf 21,70 GBP), Bank of Georgia Group (+ 4,16 Prozent auf 120,10 GBP) und Glencore (+ 3,86 Prozent auf 4,49 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Imperial Brands (-2,51 Prozent auf 29,54 GBP), Metlen Energy Metals (-1,97 Prozent auf 39,90 EUR), Severn Trent (-1,27 Prozent auf 32,64 GBP), Land Securities Group (-1,08 Prozent auf 6,90 GBP) und Tesco (-0,40 Prozent auf 5,46 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 19.466.293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,999 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net