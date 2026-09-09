LSE-Handel FTSE 100 verbucht letztendlich Verluste

FTSE 100-Entwicklung

09.09.26 17:57 Uhr

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in London zurück.

Am Mittwoch ging es im FTSE 100 via LSE letztendlich um 1,31 Prozent auf 10.670,06 Punkte nach unten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,546 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent leichter bei 10.811,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10.811,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.811,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.651,71 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,49 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.901,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10.227,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.242,53 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,22 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 1,27 Prozent auf 5,57 GBP), IG Group (+ 1,04 Prozent auf 13,54 GBP), Metlen Energy Metals (+ 0,93 Prozent auf 47,96 EUR), Computacenter (+ 0,48 Prozent auf 51,90 GBP) und Pearson (+ 0,47 Prozent auf 11,67 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Auto Trader Group (-4,68 Prozent auf 4,89 GBP), Burberry (-3,99 Prozent auf 10,35 GBP), Melrose Industries (-3,45 Prozent auf 4,81 GBP), Sage (-3,43 Prozent auf 9,84 GBP) und 3i (-3,16 Prozent auf 27,01 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 84.676.815 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 631,308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net