LSE-Handel FTSE 100 zum Handelsende mit Abgaben

Index-Performance im Fokus

Mit dem FTSE 100 ging es schlussendlich abwärts.

Letztendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,68 Prozent schwächer bei 10.338,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,973 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10.409,34 Punkten, nach 10.409,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10.288,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.409,77 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.363,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 10.910,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 8.772,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,90 Prozent zu Buche. Bei 10.934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell easyJet (+ 10,03 Prozent auf 4,38 GBP), Sage (+ 7,74 Prozent auf 9,08 GBP), Entain (+ 5,43 Prozent auf 5,63 GBP), Experian (+ 4,00 Prozent auf 26,76 GBP) und RELX (+ 3,80 Prozent auf 25,43 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ocado Group (-9,87 Prozent auf 2,01 GBP), BAE Systems (-5,04 Prozent auf 19,21 GBP), Rolls-Royce (-4,83 Prozent auf 12,73 GBP), 3i (-4,22 Prozent auf 21,79 GBP) und Barratt Developments (-4,15 Prozent auf 2,52 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 74.161.212 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,525 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net